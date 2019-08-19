رئيسة وزراء الدنمارك: فكرة بيع غرينلاند لأميركا سخيفة

أكّدت رئيسة وزراء الدنماركمته فريدريكسنأنّ "غرينلاند ليست للبيع، وأنّ فكرة بيعها للولايات المتحدة الأميركية سخيفة"، مشدّدةً على أنّ "غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها".
وكان قد لفت المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاري كودلو، إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية مهتمّة بشراء أكبر جزيرة في العالم.
وأكّد ترامب في تصريح صحافي، أنّه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانيّة شراء الجزيرة، على الرغم من أنّ مثل هذه الخطوة لا تمثّل أولويّة فوريّة له. وبيّن أنذ "الفكرة طُرحت، وهي مهمّة من الناحية الاستراتيجيّة".
ومن المقرّر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر الممقبل، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع رئيس حكومة غرينلاند المتمتّعة بالحكم الذاتي فريدريكسن وكيم كيلسن.
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