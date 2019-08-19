ركّز رئيس "البنك الإفريقي للتنمية" أكينومي أديسينا، على أنّ "الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والضبابيّة الّتي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمواجهات الّتي اشتعلت في الآونة الأخيرة بين باكستان والهند، تشكّل مخاطر على الآفاق الاقتصاديّة في إفريقيا، الّتي تزداد يومًا بعد يوم".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "البنك قد يعدّل توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا، والبالغة أربعة بالمئة في عام 2019 و4.1 بالمئة في 2020، إذا تسارعت الصدمات الخارجيّة العالميّة". وذكر أنّ "البلدان الإفريقية تحتاج لتعزيز التجارة مع بعضها البعض وتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي، للحدّ من تأثير الصدمات الخارجيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الإفريقي للتنمية: المخاطر على النمو تزداد يوما تلو الآخر بسبب الصدمات العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.