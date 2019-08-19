البنك الإفريقي للتنمية: المخاطر على النمو تزداد يوما تلو الآخر بسبب الصدمات العالمية

ركّز رئيس "البنك الإفريقي للتنمية" أكينومي أديسينا، على أنّ "الحرب التجارية بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​، والضبابيّة الّتي تكتنف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، والمواجهات الّتي اشتعلت في الآونة الأخيرة بين ​باكستان​ و​الهند​، تشكّل مخاطر على الآفاق الاقتصاديّة في ​إفريقيا​، الّتي تزداد يومًا بعد يوم".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "البنك قد يعدّل توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا، والبالغة أربعة بالمئة في عام 2019 و4.1 بالمئة في 2020، إذا تسارعت الصدمات الخارجيّة العالميّة". وذكر أنّ "البلدان الإفريقية تحتاج لتعزيز التجارة مع بعضها البعض وتعزيز قيمة الإنتاج الزراعي، للحدّ من تأثير الصدمات الخارجيّة".