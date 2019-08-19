انهيارات أرضية بولايتي أوتاركاند وهيماتشال براديش بالهند بسبب الفيضانات

تسببت أمطار مدارية سقطت في ولايتي أوتاركاند وهيماتشال براديش الشماليتين، في جبال الهيمالايا في انهيارات أرضية.
وكذلك تضررت عدد من الطرق نتيجة الانهيارات مما أدى إلى تعطل حركة المرور وتقطع السبل بمئات الأشخاص في ولاية هيماتشال براديش، وفي أوتاركاشي تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع خطير في مستوى المياه في أحد الأنهار.
وأدت الفيضامات أيضا إلى مقتل شخصين في منطقة كولو، بينما ورد أن ثمانية أشخاص قتلوا في هيماتشال براديش.
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