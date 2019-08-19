سفير تركيا بطوكيو: اليابان لا تلبي تطلعاتنا في مكافحة منظمة "غولن"

ركّز السفير التركي لدى ​طوكيو​، حسن جمال مرجان، على أنّ "السلطات ​اليابان​ية لم تبد تعاونًا يلبّي تطلّعات ​تركيا​، في ما يتعلّق بمكافحة منظمة "غولن" الإرهابية"، لافتًا إلى أنّ "المنظمة كانت تقيم دورات في إحدى المدارس الحكومية قرب ​السفارة التركية​، وجرى إغلاقها". ونوّه إلى أنّ "هناك على الأرجح 3 مدارس خاصة تابعة لمنظمة "غولن" مازالت نشطة في اليابان".

وذكر في حديث صحافي، أنّ "الجانب التركي يشرح باستمرار طبيعة هذه المنظمة الإرهابية، وكيف أنّها شبكة غير قانونيّة، تمثّل خطرًا على اليابان أيضًا"، معربًا عن أمله في أن "يدرك اليابانيون هذه الحقيقة في أقرب وقت". وأكّد أنّ "تركيا تتطلّع لإنهاء وجود منظمة "غولن" في اليابان بصورة تامّة".

وعلى الصعيد التجاري، أعرب مرجان عن تمنياته في "الانتهاء من المفاوضات بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا واليابان، في غضون شهر أو شهرين".