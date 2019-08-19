ظريف غادر طهران متوجها إلى هلسنكي على رأس وفد سياسي

غادر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، طهران متوجّهًا إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، على رأس وفد سياسي.
ومن المقرّر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة، الرئيس الفنلندي ووزيري التجارة الخارجية والخارجية في هذا البلد. وسيتناول خلال الزيارة، العلاقات الثنائيّة والقضايا الدوليّة والإقليميّة والاتفاق النووي مع كبار المسؤولين في فنلندا.
وسيزور ظريف في ختام زيارته السويد والنرويج، لبحث العلاقات الثنائيّة والقضايا الدوليّة والإقليميّة مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.
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