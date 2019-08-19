ظريف غادر طهران متوجها إلى هلسنكي على رأس وفد سياسي

غادر وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، ​طهران​ متوجّهًا إلى العاصمة الفنلندية ​هلسنكي​، على رأس وفد سياسي.

ومن المقرّر أن يلتقي ظريف خلال هذه الزيارة، الرئيس الفنلندي ووزيري التجارة الخارجية والخارجية في هذا البلد. وسيتناول خلال الزيارة، العلاقات الثنائيّة والقضايا الدوليّة والإقليميّة و​الاتفاق النووي​ مع كبار المسؤولين في ​فنلندا​.

وسيزور ظريف في ختام زيارته ​السويد​ و​النرويج​، لبحث العلاقات الثنائيّة والقضايا الدوليّة والإقليميّة مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.