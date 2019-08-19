اشتباه في تسمم 30 تناولوا وجبة فاسدة في حفل عرس بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت إحدى قاعات الأفراح، فجر اليوم الاثنين، على طريق "المحلة - طنطا" بمحافظة الغربية، الاشتباه في تسمم أكثر من 30 شخصًا من معازيم الفرح، عقب تناولهم وجبة فاسدة.

وأكد شاهد عيان أن حالات الأعياء ظهرت على أكثر من 30 حالة من معازيم الفرح، عقب تناولهم وجبة "جاتوه" مقدمة من القاعة، لافتًا إلى أنه جرى الاتصال بسيارات الإسعاف، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى المحلة العام لإنقاذهم.

ومن ناحيتها، أخطرت إدارة المستشفى الأجهزة المعنية ومديرية الصحة بالغربية للبدء في الإجراءات القانونية.​