محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
شهدت إحدى قاعات الأفراح، فجر اليوم الاثنين، على طريق "المحلة - طنطا" بمحافظة الغربية، الاشتباه في تسمم أكثر من 30 شخصًا من معازيم الفرح، عقب تناولهم وجبة فاسدة.
وأكد شاهد عيان أن حالات الأعياء ظهرت على أكثر من 30 حالة من معازيم الفرح، عقب تناولهم وجبة "جاتوه" مقدمة من القاعة، لافتًا إلى أنه جرى الاتصال بسيارات الإسعاف، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفى المحلة العام لإنقاذهم.
ومن ناحيتها، أخطرت إدارة المستشفى الأجهزة المعنية ومديرية الصحة بالغربية للبدء في الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه في تسمم 30 تناولوا وجبة فاسدة في حفل عرس بالغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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