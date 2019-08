موتورولا تطلق هاتفها One Action الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو- (د ب أ):

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي الجديد One Action الجديد، الذي يتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بوضع كاميرا الأكشن وبالوضع الأفقي دائمًا.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد مزود بكاميرا فيديو واسعة الزاوية 117 درجة مع مثبت للصورة، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي، حتى إذا كان المستخدم يحمل الهاتف في الوضع الرأسي.

ويمتاز هاتف موتورولا One Action بأنه محمي ضد الغبار ورذاذ الماء. وعلى صعيد الجوانب التقنية يعتبر الهاتف One Action بمثابة نسخة مخفضة من جهاز موتورولا One Vision؛ حيث إنه يأتي بكاميرا أقل من حيث دقة الوضوح مع الاعتماد على اللدائن البلاستيكية بدلا من الزجاج في تصنيع الجانب الخلفي من الجهاز.

ويشتمل هاتف موتورولا الجديد على شاشة قياس 3ر6 بوصة وبدقة 1080 x 2520 بيكسل، ويعتمد على نظام تشغيل أندرويد 9 (Pie) ومعالج ثماني النوى وبطارية سعة 3500 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المتطورة مثل بلوتوث 5.0 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC.

وتروج الشركة الأمريكية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل مع مستشعر مع عدسة أخرى لتأثيرات العمق بدقة 5 ميجابيكسل، ويتم تحسين الصورة وإجراء إعدادات المشهد عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويزخر هاتف موتورولا بذاكرة داخلية UFS سعة 128 جيجابايت لتخزين الصور والموسيقى والتطبيقات.

وتهدف الشركة الأمريكية من خلال سلسلة الهواتف الذكية One إلى تلبية متطلبات الشباب؛ حيث تأتي هذه الأجهزة بشاشة بدون حواف تقريبا بتنسيق 21:9، مع دمج الكاميرا الأمامية في الشاشة وألوان جذابة، ومن خلال المشاركة في برنامج جوجل أندرويد One سيتم إمداد هذه الموديلات بالبرامج الجديدة والتحديثات لمدة عامين على الأقل.

وأعلنت موتورولا أن سعر الهاتف الذكي One Action الجديد يبلغ 287 دولارا أمريكيًا.