لفتت مصادر وزاريّة مقرّبة من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الرئيس عون ينتظر عودة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ المتوقّعة في الساعات المقبلة، للاطلاع على النتائج الّتي انتهت إليها الزيارة الّتي قام بها إلى ​واشنطن​، وكذلك للمباشرة بورشة عمل مطلوبة بإلحاح لمواجهة الوضع الإقتصادي وتعزيز الساحة الداخليّة وتحصينها، تمهيدًا لإطلاق سلسلة الخطوات الّتي تقرّر القيام بها على أكثر من مستوى اقتصادي واجتماعي وإنمائي، بعد إقرار ​الموازنة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من عون للجمهورية: ينتظر الحريري للمباشرة بورشة عمل لمواجهة الوضع الإقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.