أعلن مسؤول كبير، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "بناءً على المعطيات الّتي توافرت لي، يمكنني التأكيد أنّ زيارة رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​واشنطن​ كانت إيجابيّة، وكان من الضروري أن تحصل في هذه الفترة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كبير للجمهورية: زيارة الحريري لواشنطن إيجابية وكان من الضرورة أن تحصل بهذه الفترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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