رئيس البرازيل: الأرجنتينيون يسحبون أموالهم من المصارف "بكميات ضخمة"

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الأرجنتينيين يسحبون أموالهم من مصارف بلادهم بكميات ضخمة تحسّباً لفوز مرشّح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الأول.
وكان بولسونارو أعرب عن خشيته من هجرة جماعية للأرجنتينيين إلى بلاده إذا تأكّدت في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الأرجنتين في تشرين الأول الهزيمة التي مني بها في الانتخابات التمهيدية الرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري.
ورأى ان "عودة كيرشنر إلى قمة الدولة قد تضع الأرجنتين على نفس مسار فنزويلا، التي تعاني حالياً من أزمة سياسية واقتصادية خطيرة برئاسة الاشتراكي نيكولاس مادورو.
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