ناقلة النفط الإيرانية تغير وجهتها إلى جزيرة كالاماتا اليونانية

ذكرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة ​السفن​ ان ناقلة ​النفط​ الإيرانية "غريس 1" التي غيرت اسمها إلى "أدريان داريا 1" تغير وجهتها إلى جزيرة كالاماتا اليونانية.

وكانت وكالة "AFP" قد أفادت بان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في ​جبل طارق​ منذ 4 تموز أبحرت ليلاً، وذلك بعد رفض سلطات المنطقة البريطانية طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​طهران​.

ونقلت الوكالة عن الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصّص في تعقّب حركة السفن قوله ان الناقلة التي تم تغيير اسمها من "غرايس 1" إلى "أدريان داريا" أبحرت ليل الأحد من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوباً.من جهتها لم تؤكّد سلطات جبل طارق في الحال إبحار الناقلة.