شرطة سولفاكيا: القبض على 30 مهاجرا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني

ألقت الشرطة السلوفاكية، القبض على 30 مهاجرا حاولوا دخول البلاد بشكل غير قانوني انطلاقا من الأراضي المجرية.
وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية أن 18 شخصا من هؤلاء المهاجرين يحملون جنسية أفغانستان، حيث تمكنوا من الاختفاء أسفل عربات قطار للبضائع، غير أن قوات الشرطة السلوفاكية تمكنت من ضبطهم والقبض عليهم.
وأشارت الشبكة أن الشرطة السلوفاكية ضبطت مجموعة أخرى مكونة من 12 مهاجرا غير شرعي تمكنوا من الفرار من القطار ومواصلة الرحلة سيرا على الاقدام غير أنها لم تكشف عن جنسياتهم.
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