ترمب يحذر الصين من مغبة قمع تظاهرات هونغ كونغ

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قمع تظاهرات هونغ كونغ على طريقة "تيان إنمين" سيضرّ بالمفاوضات التجارية مع الصين



وحذّر ترمب الأحد الصين من مغبّة قمع التظاهرات المدافعة عن الديموقراطية في هونغ كونغ على شاكلة ما فعلت في ساحة "تيان إنمين" في بكين قبل 30 عاماً، معتبراً أنّ حصول مثل هذا الأمر سيضرّ بالمفاوضات التجارية الجارية بين بلاده والصين.

وقال ترمب للصحافيين في نيو جيرسي (شمال غرب) "أعتقد أنّه سيكون من الصعب للغاية التوصّل إلى اتّفاق إذا مارسوا العنف (...) إذا حصلت تيان إنمين أخرى".