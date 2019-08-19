حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
غدا، الثلاثاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بعد غد، الأربعاء، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
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