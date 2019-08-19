مقتل 4 جنود نيجيريين في هجوم لداعش على دورية عسكرية

قتل 4 جنود نيجيريين، الأحد، شمال شرقي البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد ضابط في الجيش النيجيري بأن المهاجمين الذين يرجح أنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موجولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون، مما أسفر عن مقتل 4 جنود واستيلاء الإرهابيين على مدفعين رشاشين.

وقال: إن "قواتنا في موجولا تعرضت لهجوم شنه إرهابيو تنظيم داعش في غرب أفريقيا، في كمين خسرنا فيه 4 جنود".

بدوره، أكد ضابط ثان طلب أيضا عدم نشر اسمه، أن الجيش خسر 4 عناصر في الهجوم، وأن الإرهابيين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين، لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطأت من سرعتهم.

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وأضاف: "نزعوا المدفعين الرشاشين المضادين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما".



وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

ومنذ يوليو/تموز 2018 كثف تنظيم داعش في غرب أفريقيا هجماته على القواعد العسكرية في شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى في صفوف القوات وراكم ترسانة عسكرية.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم داعش في غرب أفريقيا وإما تبناها التنظيم، وهو فرع انشق عن بوكو حرام وبايع تنظيم داعش الإرهابي.

في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.