مصر تبدأ خطة إخلاء القاهرة من الوزارات ونقلها للعاصمة الإدارية

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإخلاء القاهرة من مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام المقبل، وذلك ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية.



وتحدث مدبولي، خلال اجتماعه بوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير شهاب مظهر، عن ضرورة سرعة البدء في تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة.

وقالت الحكومة المصرية، إن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

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وأضافت، في بيان مساء الأحد، أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما يتم حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.

وأوضح أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون فرصة للاهتمام بالقاهرة ومبانيها التاريخية ومعالمها الأثرية والسياحية.

ولفت إلى أن ميدان التحرير هو أحد أهم الميادين، ولذا تم التكليف بتطويره على أعلى مستوى، حيث سيتم تزيينه بإحدى المسلات، التي يتم ترميمها بطول 19 مترا، وكذا الاهتمام بأعمال الرصف والإنارة وتنسيق الموقع.