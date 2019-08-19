شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تصعد بالحديدة.. تدمير طرقات وقطع اتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دمرت ميليشيا الحوثي، أحد الطرق العامة الرئيسة في محافظة الحديدة غربي اليمن، بالتزامن مع مواصلة تصعيدها العسكري والقصف العشوائي المكثف على منازل المدنيين، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، الأحد، إن ميليشيات الحوثي فجرت عبارات وجسور على الطريق الإسفلتي الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد، جنوب الحديدة.

وأضافت المصادر "أن عملية التدمير طالت مسافة كبيرة من الطريق العام الرابط بين المديريتين، كما قامت بتفجير العبّارات في هذا الطريق الهام والذي ما يزال يخضع لسيطرتها".

وذكرت المصادر "أن الميليشيات الحوثية استخدمت في تدمير الطريق العام وقلع الإسفلت، الألغام والمتفجرات والجرافات".

تفخيخ 73 جسراً

وسبق أن فخخت ميليشيات الحوثي أكثر من 73 جسراً ومجرى لسيول الأمطار في الطرق الرئيسية التي تربط بين العديد من مديريات الحديدة من خلال استخدام شبكات ألغام مرتبطة بصواريخ وقذائف وزرعها بالطرقات والجسور.

في ذات السياق، أصيب مدني بجروح بليغة، الأحد، جراء استهداف ميليشيا الحوثي بالقصف المدفعي المكثف على قرى المواطنين في منطقة المتينة السكنية جنوبي الحديدة.

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وذكر سكان محليون، أن المواطن ابراهيم داؤود سليمان تعرض لإصابة بليغة، في مناطق متفرقة من جسده بشظايا قذيفة الهاون التي أطلقتها الميليشيا.

محاولة تسلل

إلى ذلك، أفشلت القوات المشتركة في الساحل الغربي جنوب الحديدة، مساء الأحد، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي نحو مركز مديرية التحيتا، بالتزامن مع قطع خدمة الانترنت والاتصالات الأرضية عن المديرية.

وكسرت القوات المشتركة، هجوماً ومحاولة تسلل قامت بها الميليشيات الحوثية، من الناحية الجنوبية ومن المزارع المطلة على مدينة التحيتا تحت غطاء ناري كثيف.

من جانب آخر عزلت الميليشيات الحوثية مدينة ومديرية التحيتا عن خدمة الانترنت، في تشديد جديد للحصار والعقوبات التي تستهدف المدنيين والسكان، في الوقت الذي تفرض فيه حصاراً على المدينة ولغمت الطرق الرئيسية.

قطع الخدمات

وقال مصدر محلي، إن الميليشيات قامت بتخريب الكابل الخاص بالاتصالات الأرضية وخدمة الانترنت في منطقة الشبيلية لتقطع الخدمة عن التحيتا.

وواصلت الميليشيات الحوثية نشر المزيد من المدفعية بمحاذاة ميناء الحديدة وتخزين الأسلحة والذخائر وتكديس المسلحين في مواقع مختلفة داخل المدينة، وفقاً لمصادر ميدانية.