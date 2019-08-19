مصدر للشرق الأوسط: الحريري وبومبيو اتفقا على ضرورة إيجاد الطرق لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود

لفت مصدر دبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اتّفقا على ضرورة إيجاد الطرق الّتي تؤدّي إلى توقيع اتفاق لترسيم الحدود"، موضحًا أنّ "الحريري سيطلع مجلس الوزراء على ما تمّ الاتفاق عليه حول الترسيم مع بومبيو، وسيُصار إلى طرح التصويت إذا لم يتمّ الاتفاق خارج هذه الطريق الدستوريّة، ومن ثمّ سيُحال الأمر إلى مجلس النواب".
من جهته، رأى عضو في الوفد اللبناني في المفاوضات على ترسيم الحدود، أنّ "مهمّة مدير شؤون الشرق الأدنى الجديد في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد شانكر لن تكون سهلة، لأنّه سينطلق من حيث توقّف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقًا ديفيد ساترفيلد، الّذي تبلّغ من الجانب الإسرائيلي رفضهم وضع نصّ مكتوب بما يتّفق عليه في ختام مساعي الجانب الأميركي ورفضهم حصول الترسيم البحري والبري معًا والاكتفاء بالأول فقط (الحدود البحرية فقط)، ورفضهم أيّ دور لـ"اليونيفيل" في الترسيم البحري".
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