مصدر للشرق الأوسط: الأجواء الإيجابية لمحادثات الحريري بواشنطن أكدت أن لبنان ليس متروكا

توقّع مصدر وزاري، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط" بأن "يكون للمحادثات الّتي أجراها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​واشنطن​ وشملت وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ ومسؤولين آخرين، مفاعيل إيجابيّة على مجمل الوضع في ​لبنان​، وتحديدًا على ​الوضع الاقتصادي​"، لافتًا إلى أنّ "الزيارة رغم أنّها اتّخذت طابعًا خاصًّا، كانت ضرورية لتفعيل دور لبنان لدى ​الإدارة الأميركية​، وتثبيت اسمه على الخريطة الدوليّة وضمان دخول واشنطن على خط المشاريع الّتي تبنّاها مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصاديّة والماليّة".

وبيّن أنّ "الأجواء الإيجابيّة الّتي سادت المحادثات الّتي أجراها الحريري في واشنطن والنتائج الّتي حقّقتها، جاءت لتؤكّد بأنّ لبنان ليس متروكًا"، موضحًا أنّ "قرار ​المجتمع الدولي​ تقديم الدعم للبنان من خلال المشاركة في "​مؤتمر سيدر​"، ما هو إلّا رسالة سياسيّة يُراد منها التأكيد على منع انهياره اقتصاديًّا".

وأكّد المصدر أنّ "الدعم الّذي يتوقّعه لبنان من "سيدر" والوعود الأميركية الّتي تلقّاها الحريري من إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لجهة الدخول على مشاريع إعادة تأهيل ​قطاع الكهرباء​ والمساهمة في الاستثمار في مجالات عدّة وتشجيع حلفائها في المنطقة على التوظيف في لبنان في أكثر من قطاع، ما هو إلّا دليل على الثقة الدولية بصحّة ال​سياسة​ الّتي ينتهجها رئيس ​مجلس الوزراء​".

ورأى أنّ "الحريري نجح في إقناع الجانب الأميركي بضرورة عدم الربط بين الدعم للبنان و​العقوبات الأميركية​ المفروضة على "​حزب الله​". وركّز على أنّ "المجتمع الدولي يتعاون بلا حدود مع الثالوث الّذي يضمّ رئيس الحكومة وحاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ و​قيادة الجيش اللبناني​، باعتبار أنّ هؤلاء مجتمعين يشكّلون الرافعة الأساسيّة للحفاظ على الاستقرار من جهة، والعمل على تحييد لبنان عن النزاعات الدائرة في المنطقة، إضافة إلى أنّ رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ يحظى بتقدير خاص، لأنّه يشكّل نقطة الارتكاز لمنع الإخلال بالتوازن العام وعامل داعم للاستقرار".