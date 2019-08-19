الأخبار:الخطوات التطبيقية لاجتماع بعبدا المالي ستبدأ بالظهور خلال أيام

أبدت أوساط مطّلعة على اجتماع ​بعبدا​ المالي في حديث لـ"الأخبار" تفاؤلاً مردّه إلى أن "الخطوات التطبيقية لما جرى تداوله في الاجتماع ستبدأ بالظهور خلال أيام، وهي ستعكس منحى إيجابياً قد تأخذه وكالات التصنيف في الاعتبار، لكن حتى لو خُفّض تصنيف وكالتي "فيتش" و"ستاندر أند بورز"، فإن المسار المعاكس قد بدأ، وسنشهد الكثير من الإجراءات والخطوات الإصلاحية الناجمة عن اجتماع بعبدا، وستستعاد الثقة، وستبدأ ​أسعار الفوائد​ بالانخفاض.

وأكدت ان "هناك سلّة إصلاحات ستظهر قريباً إلى جانب إجراءات تطبيقية لكل ما ورد في موازنة 2019، وسيتركّز العمل في موازنة 2020 على النمو الاقتصادي».