الأخبار:انطلاق المنافسة على المقاعد النيابية في التيار الحر بقضاء جبيل

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المنافسة على المقاعد النيابية في ​التيار الوطني الحر​، في ​قضاء جبيل​، انطلقت قبل 3 سنوات من موعد الانتخابات. وبدأ الناشطون العونيون الطامحون إلى تبنّي ترشيحهم، بتزييت محركاتهم، ولا سيما على صعيد التواصل مع القواعد الحزبية والشعبية الجُبيلية، وعقد اللقاءات. ويُعتبر قضاء جبيل واحداً من الأقضية الرئيسية التي تبرز فيها المنافسة بين العونيين حول المقعدين المخصصين للطائفة المسيحية، ويتوزعون بشكل رئيسي بين النائب ​سيمون أبي رميا​، ومستشار الوزير ​جبران باسيل​، الطبيب طارق صادق، والمدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ ​جان جبران​، إضافة إلى القيادي السابق في التيار ​ناجي حايك​.

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