الأخبار: وزير العمل يبحث بإعادة النظر بنظام الكفالة لاستقدام العاملات

علمت "​الأخبار​" أن وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ يبحث في إعادة النظر في نظام الكفالة العنصري المعتمد في ​لبنان​ لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، وفي حرمان ​قانون العمل​ الخدم في منازل الأفراد من الحماية والحقوق التي تتمتع بها الفئات العاملة الأخرى.

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