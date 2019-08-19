الدفاع المدني: مصاب بحريق داخل مخيم للنازحين السوريين في عنجر- البقاع الأوسط

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا أتى على خمسة خيم بشكل كامل وثلاثة بشكل جزئي داخل مخيم للنازحين السوريين في عنجر - ​البقاع الأوسط​". وبيّنت أنّ "توازيًا، نقل العناصر نازحًا من التابعية السورية إلى "مستشفى ​تعنايل​ العام"، أُصيب بحالة اختناق جراء تنشّقه كميّة كثيفة من الدخان".

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