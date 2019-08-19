الجيش اليمني: مقتل قائد لواء من الحوثيين بغارة جوية شرق صعدة

أعلن ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، ان "مقاتلات ​التحالف العربي​ استهدفت بغارة، موكباً عسكرياً مكوناً من 3 آليات و​سيارة​ جيب بعد رصدها بمحيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

وأكد أن "الغارة أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي البارز عنتر أبو نشطان وجميع مرافقيه وإحتراق الآليات التي كانوا يستقلونها أثناء قدومهم لتعزيز ​الحوثيين​ في المنطقة".

ولفت الجيش اليمني في بيانه إلى انه "شوهدت سيارات الإسعاف وعدد من الدراجات النارية وهي تهرع إلى موقع الإستهداف وتقوم بإنتشال جثث القتلى حتى الساعة الرابعة عصرا".