إبحار ناقلة النفط الإيرانية بعد رفض جبل طارق طلب واشنطن احتجازها

أفادت وكالة "AFP" بان ناقلة ​النفط​ الإيرانية المحتجزة في ​جبل طارق​ منذ 4 تموز أبحرت ليلاً، وذلك بعد رفض سلطات المنطقة البريطانية طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على ​طهران​.

ونقلت الوكالة عن الموقع الإلكتروني "مارين ترافيك" المتخصّص في تعقّب حركة ​السفن​ قوله ان الناقلة التي تم تغيير اسمها من "غرايس 1" إلى "أدريان ​داريا​" أبحرت ليل الأحد من قبالة سواحل جبل طارق متجهة جنوباً.

من جهتها لم تؤكّد سلطات جبل طارق في الحال إبحار الناقلة.