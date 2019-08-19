بن سلمان أكد دعم السعودية لما يحفظ أمن السودان ويحقق تطلعات شعبه

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن التقدير لـ"الجهود الّتي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين الجهات السودانية السودانية كافّة".
وأكّد "دعم السعودية لما يحقّق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره".
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد وقّعا على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائيّة، يوم السبت 17 آب في الخرطوم، وسط حضور عربي وإفريقي واسع.
واتفق الجانبان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقاليّة من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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