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بن سلمان أكد دعم السعودية لما يحفظ أمن السودان ويحقق تطلعات شعبه

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أعرب ولي العهد السعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​، خلال اتصال هاتفي أجراه برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، عن التقدير لـ"الجهود الّتي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين الجهات ​السودان​ية السودانية كافّة".

وأكّد "دعم ​​ لما يحقّق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قد وقّعا على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائيّة، يوم السبت 17 آب في ​الخرطوم​، وسط حضور عربي وإفريقي واسع.

واتفق الجانبان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقاليّة من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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