ترامب: واشنطن تعقد مفاوضات "جيدة جدا" مع حركة طالبان

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن واشنطن تعقد مفاوضات "جيدة جدا" مع حركة طالبان.
هذا وتتفاوض حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأميركية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأميركية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.
وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.
هذا و دعا الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى معاملة حركة طالبان كجماعة، بدلا من معاملتها كنظام دولة، مؤكدا أن الحركة لن تفلح في مسعاها لإسقاط النظام الجمهوري في البلاد.
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