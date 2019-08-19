ترامب: واشنطن تعقد مفاوضات "جيدة جدا" مع حركة طالبان

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن ​واشنطن​ تعقد مفاوضات "جيدة جدا" مع ​حركة طالبان​.

هذا وتتفاوض حركة طالبان مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ برعاية قطرية في العاصمة ​الدوحة​، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.

وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.

هذا و دعا الرئيس الأفغاني، ​أشرف غني​، إلى معاملة حركة طالبان كجماعة، بدلا من معاملتها كنظام دولة، مؤكدا أن الحركة لن تفلح في مسعاها لإسقاط النظام الجمهوري في البلاد.