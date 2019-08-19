مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم شنه تنظيم داعش

قتل أربعة جنود نيجيريين في شمال شرق البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون ل​تنظيم داعش​. وأوضح ضابط في ​الجيش النيجيري​ لوكالة "فرانس برس" ان المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم داعش في غرب ​إفريقيا​ أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موغولا بالقرب من الحدود مع ​الكاميرون​ ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلائهم على مدفعين رشاشين.

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