كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ناقلة النفط الإيرانية تبدأ بمغادرة مياه جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت ناقلة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق مؤخرا، بمغادرة المياه الإقليمية لمنطقة جبل طارق المتمتعة بحكم ذاتي وتابعة للتاج البريطاني.

وكانت السفينة "غريس 1" ترفع العلم البنمي عند احتجازها، ولتمكينها من مواصلة إبحارها تمت تسميتها بـ "أدريان دريا" ورفع عليها العلم الإيراني الذي شوهد الأحد يرفرف على متنها.

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واعترضت سلطات جبل طارق في الرابع من يوليو الناقلة، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا، للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطا إلى دمشق.

وسمحت السلطات الخميس للناقلة بالمغادرة، معلنة أن طهران تعهدت بعدم تسليم حمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط إلى سوريا، وهو الأمر الذي نفته طهران.

ومن خلال هذا الرابط، بإمكانكم تتبع حركة Adrian Darya لحظة بلحظة، ورصد مسارها بعد مغادرتها جبل طارق.