مليشيا الحوثي تدمر طريق زبيد والتحيتا في الحديدة اليمنية

دمرت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، الأحد، الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي زبيد التاريخية والتحيتا الواقعتين في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال بيان للقوات الحكومية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية واصلت أعمالها التخريبية بحق بنية الحديدة التحتية ودمرت بالعبوات الناسفة مسافات كبيرة من الطريق العام الرابط بين التحيتا وزبيد ويعد شريان مهما لسكان المديريتين.

واستخدمت مليشيا الحوثي جرافات عسكرية في تدمير وهدم الطبقة الأسفلتية فيما فجرت بالعبوات، جسور عبور المياه في الأجزاء التي لا تزال تخضع لسيطرتها.

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وحسب بيان صحفي للمقاومة المشتركة، فإن مليشيا الحوثي سبق وأن فخخت أكثر من 73 جسراً ومجرى للسيول بشبكات ألغام مرتبطة بصواريخ وقذائف في طرق رئيسية تربط مديريات الحديدة في إرهاب ضد الطرقات والجسور.





ميدانيا، أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمجاميع من مليشيا الحوثي صوب مواقع تمركزها في مديرية حيس، أعقبها هجوم واسع بعد إفشال مساعيه في التقدم الميداني.

وشنت مليشيا الحوثي الهجوم القتالي على مدينة حيس من اتجاه عدة تحت غطاء مدفعي مكثف، قبل أن تتراجع بعد الخسائر الكبيرة بصفوفها البشرية والمادية.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي، تواصل المليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار بالهجوم على مواقع القوات اليمنية المشتركة وتفجير الجسور وتدمير الطرقات في جرائم تستهدف مرور المساعدات الإنسانية.