توافق سوداني على تعيين رجاء نيكولا عبدالمسيح عضوا بالمجلس السيادي

توافق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تعيين رجاء نيكولا عبدالمسيح عضوا بالمجلس السيادي السوداني.

وذكرت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن رجاء مستشارة من السودانيين الأقباط بوزارة العدل واختيرت للمقعد رقم 11 الذي تنص الوثيقة الدستورية على أن يتوافق حوله الطرفان.

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وشهد السودان، السبت، توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

ووقّع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

وتسلم الفريق أول البرهان وثائق المرحلة الانتقالية بعد التوقيع عليها من الجانبين، في حضور ممثلين لدول الجوار والمنظمات الدولية والقارية.

وكان الفريق شمس الدين الكباشي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أكد أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيكون رئيساً للمجلس السيادي في الفترة الأولى.