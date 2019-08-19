قوى "الحرية والتغيير" تستقر على قائمة مرشحيها لـ"مجلس السيادة" السوداني

قوى الحرية والتغيير تستقر على قائمة مرشحيها لـمجلس السيادة السوداني

الإثنين 19 أغسطس 2019

كتب الخليج 365/الخرطوم

قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اعتمدت قائمة مرشحيها فى "مجلس السيادة"، المقرر إعلان تشكيله كاملا الليلة، حسب استحقاقات الوثيقة الدستورية التى وقعتها "الحرية والتغيير" والمجلس العسكرى الانتقالي، السبت الماضى.



ونقلت "سونا" عن ساطع الحاج، القيادى بقوى "الحرية والتغيير"، قوله إن القائمة تضم: الأكاديمية عائشة موسى، الأكاديمى فى شئون البيئة صديق تاور، القيادى السابق فى حزب "الأمة" حسن شيخ إدريس، الصحفى محمد الفكى والمحامى طه عثمان.

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وأوضح ساطع أنه سيتم ترشيح 3 أشخاص من كل من المجلس العسكرى و"الحرية والتغيير"، ليتم اختيار العضو الحادى عشر فى "مجلس السيادة" من بينهم، بالتوافق بين الجانبين.

ويُشكل المجلس السيادى من 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكرى، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، وعضو أخير مدنى يُختار بالتوافق، علما بأن للمجلس سلطات سيادية، أكثر منها تنفيذية.

وينعقد الآن اجتماع بين المجلس العسكرى و"الحرية والتغيير" للاستقرار على التشكيل النهائى لمجلس السيادة المقرر أن يُقسم أعضاؤه اليمين الدستورية، الاثنين.