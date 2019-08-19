كتب – محمد عطايا:
أثار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، العديد من التساؤلات حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شراء جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، مقابل مليار دولار.
قالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب تشاور مع مستشاريه في البيت الأبيض حول شراء تلك...
كانت هذه تفاصيل خبر "ماس وذهب ويورانيوم".. لماذا يريد ترامب شراء "جرينلاند" من الدنمارك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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