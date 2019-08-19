"ماس وذهب ويورانيوم".. لماذا يريد ترامب شراء "جرينلاند" من الدنمارك؟

كتب – محمد عطايا:

أثار تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، العديد من التساؤلات حول نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شراء جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، مقابل مليار دولار.

قالت الصحيفة الأمريكية، إن ترامب تشاور مع مستشاريه في البيت الأبيض حول شراء تلك...