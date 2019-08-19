مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم لداعش

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كانو: قتل أربعة جنود نيجيريين الأحد في شمال شرق البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط في الجيش النيجيري لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موغولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء الجهاديين على مدفعين رشاشين.

وأضاف إنّ "قواتنا في موغولا تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في كمين خسرنا فيه أربعة جنود".

بدوره قال ضابط ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه إنّ الجيش خسر أربعة عناصر في الهجوم وإنّ الجهاديين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطّأت من سرعتهم.

Advertisements

وأضاف أنّ الجهاديين "نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما".

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا أو تبنّاها التنظيم، وهو فرع انشقّ عن بوكو حرام وبايع تنظيم الدولة الإسلامية.

في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.