ترامب: المحادثات مع طالبان تسير بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تجري محادثات جيدة مع كل من حركة طالبان والحكومة الأفغانية بهدف إبرام اتفاق سلام يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد.

وأضاف ترامب في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" أمس الأحد، إن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي المستمر في أفغانستان منذ 18 عامًا.

وتسعى واشنطن لإنهاء تدخلها العسكري في أفغانستان، بعد أن تكبدت أكثر من تريليون دولار خسائر، ويعرب ترامب منذ توليه الرئاسة عن رغبته في سحب جنوده من هناك.