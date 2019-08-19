تنفيذ 10 قرارات إخلاء إداري لمبان ذات "خطورة داهمة" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ 10 قرارات إخلاء إداري لمبان ذات خطورة داهمة بعزبة البرج، في حملة موسعة شنتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة، أمس الأحد.

ووجهت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تمثل خطورة داهمة على المواطنين حفاظًا على سلامتهم.​