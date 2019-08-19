"التموين" تحسم جدل دعم الخبز.. و12 معيارًا للاستبعاد من الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حددت 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم، منها ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن استهلاك 1000 كيلو وات كهرباء شهريًا، أحد المعايير، مؤكدًا أن المواطن يحصل على 50 جنيهًا سلع تموينية وكذلك 75 جنيهًا دعم خبز شهريًا، والدولة تدعم التموين بـ74 مليار جنيه، ولا مساس بدعم الخبز حتى الآن، مضيفًا أن هناك نصف مليون مواطن متظلم من تنقية البطاقات ومازال البت فيها جاريًا.

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غدا يجرى وضع جحر الأساس لأول منطقة لوجيستية في الصعيد بمحافظة قنا على مساحة 100 فدان بتكلفة 15 مليار جنيه، مشيرا الى أن الوزارة لديها 18 مشروعًا في 11 محافظة بتكلفة 50 مليار جنيه، ويوجد بالدولة 28 سوق جملة، منها 8 أسواق جملة منظمة والباقى غير منظم.

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