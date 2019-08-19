محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أعرب الفنان محمد الحلو، عن سعادته الغامرة بسبب تكريمه ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القلعة للغناء والموسيقى.
وقال الحلو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذا التكريم له طعم خاص، لأنه يأتي من قلعة الغناء الشامخ وحصنه الحصين وهي دار الأوبرا المصرية".
وأضاف الحلو: "أحرص دائمًا على حضور كل مهرجانات دار الأوبرا كلما دعيت لها، لأن الوقوف على خشبة دار الأوبرا له رونق ومذاق خاص، ومن نفس المنطلق جاءت فرحتي لأني وقفت اليوم مكرم ضمن نخبة كبيرة ممن أثروا الساحة الموسيقية بأعمالهم وفنونهم".
جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الأحد، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور وزير الثقافة، ووزير الآثار، ووزير السياحة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ولفيف من الفنانين والمبدعين.
يذكر أن المهرجان تستمر فعالياته حتى 1 سبتمبر، يقام خلالهم 42 حفلًا غنائيًا لكبار نجوم الطرب من بينهم "محمد الحلو، وعلى الحجار، ومدحت صالح، ومجد القاسم، وهشام عباس، والموسيقار عمر خيرت" إلى جانب بعض الفرق الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحلو لـ"الخليج 365": تكريمي بمهرجان القلعة له مذاق خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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