السعودية: استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجري اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع.
وعبر الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.
كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانبالسودان وشعبه بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الجانبين.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
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