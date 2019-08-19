ولي العهد يجري اتصالين هاتفيين بالبرهان وربيع ويقدم التهنئة بالاتفاق التاريخي السوداني

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالين هاتفيين بكل من رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية أحمد ربيع، وعبر ولي العهد خلال الاتصالين عن التهنئة بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كافة الأطراف السودانية.

كما جرى خلال الاتصالين التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب السودان وشعبه الغالي بما يعزز الأمن والاستقرار فيها، وذلك عقب الاتفاق التاريخي الذي وقع أمس، مشيرًا إلى أن استقرار السودان جزء مهم من استقرار المنطقة، متمنيًا التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

اتصال برئيس الوزراء الإثيوبي

كما أجرى ولي العهد، اتصالاً هاتفيًا بدولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عبر فيه عن التقدير لدولته على الدور الذي قام به في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، مؤكدًا وقوف المملكة مع كافة الجهود التي تسهم في أمن واستقرار المنطقة.

اتصال برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

من جهة أخرى، أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، وأعرب خلال الاتصال عن التقدير للجهود التي بُذلت في تحقيق الاتفاق التاريخي بين كافة الأطراف السودانية، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحفظ أمن السودان واستقراره.