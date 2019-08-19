السعودية تحذر مواطنيها في تركيا من الاعتداء والسرقة

الرياض (وكالات) طالبت السفارة السعودية في إسطنبول، أمس، مواطنيها الموجودين في تركيا بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بعد تعرض مواطنين سعوديين لاعتداء مسلح، أسفر عن إصابة أحدهما بطلق ناري، وسرقة أمتعتهما الشخصية، أثناء وجودهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تود من مواطنيها من الجنسين أخذ الحيطة والحذر، وعدم ارتياد منطقتي «تقسيم» و«شيشلي» . وكانت السعودية قد أصدرت تحذيراً مسبقاً لرعاياها من عمليات السرقة في تركيا.

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