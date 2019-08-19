رئيسة وزراء الدنمارك ترفض بيع جرينلاند لترامب

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن الأحد، إن جرينلاند ليست للبيع، وإن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة.

وجاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت رئيسة الوزراء لصحيفة "سيرمتسياك"، أثناء زيارتها لجرينلاند إن "الجزيرة ليست للبيع. جرينلاند ليست دنماركية. جرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

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ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاجن في بداية الشهر المقبل، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتقع جرينلاند بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط القطبي الشمالي، وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي. وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية، في حين تتحمل كوبنهاجن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.

وقالت فريدريكسن لهيئة الإذاعة الدنماركية "هذا نقاش سخيف. أوضح كيم كيلسن بالطبع أن جرينلاند ليست للبيع. وهو ما ينهي الحديث بهذا الشأن".