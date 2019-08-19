حضرموت تضبط خلية تحريض

حضرموت (الاتحاد) أعلنت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت عن ضبط خلية موالية لميليشيات الحوثي الانقلابية، تقوم بالترويج للأفكار الطائفية والإرهابية في مديرية غيل باوزير شرق المحافظة.

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الشرطة تعقبت خلية تقوم بالترويج لشعارات ما يسمى بـ«الصرخة الحوثية»، وكذلك رسم وكتابة شعارات على جدران مدينة غيل باوزير، موضحاً أن الخلية دخلت إلى المدينة تحت مبرر البحث عن أعمال قبل أن يتم كشفها أثناء نشر شعارات حوثية على جدران مدرستين.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية احتجزت المتهمين لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم ومعرفة دوافع الترويج لـ«الصرخة»، مؤكداً أن قوات الأمن لن تتساهل في التعامل، والتصدي للخلايا المرتبطة بالميليشيات الانقلابية أو التنظيمات الإرهابية.

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