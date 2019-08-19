«الهلال» يتفقد مشروع مبنى السلطة المحلية في حضرموت

حضرموت (الاتحاد) تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع مبنى السلطة المحلية في حضرموت الذي يجري تنفيذه ضمن حزمة من المشاريع التنموية الرامية لتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالعملية التنموية في المحافظة. واطلع الوفد على سير الأعمال النهائية التي يجري تنفيذها في المبنى المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة ضمن المشاريع الاستراتيجية التي يمولها ويشرف على تنفيذها، واستمع من المهندسين إلى شرح عن محتويات المبنى من مكاتب إدارية وملحقات خدمية وقاعات للاجتماعات والاحتفالات الرسمية، حيث شارف المشروع على الانتهاء بنسبة إنجاز أكثر من 90%. وأكد ممثلون عن «الهلال» حرصهم على تنفيذ مشاريع خدمية ومهمة تخدم أبناء حضرموت والمحافظات اليمنية بشكل عام، وقالوا إن إنجاز مشروع المبنى الجديد للسلطة المحلية يعد من المشاريع المهمة والحيوية التي يجري تنفيذها. وثمنت قيادات في حضرموت الدعم المقدم من الإمارات في مختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موضحة أن افتتاح مبنى السلطة المحلية يعد بادرة كبيرة من قبل الأشقاء الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز عجلة التنمية والدفع بها إلى الأمام.

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