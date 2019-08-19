«التحالف» يدك جواً معقل «الحوثيين» في مران

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

نفذ التحالف العربي، أمس، ضربات جوية عنيفة ضد مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في صعدة شمال اليمن. وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد» أن المقاتلات شنت ست غارات على أهداف في منطقة مران (معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي) في مديرية حيدان جنوب غرب المحافظة، كما استهدفت مواقع في مديرية الظاهر المجاورة المتاخمة للسعودية، وسط تواصل الاشتباكات بين القوات اليمنية والميليشيات في مناطق متفرقة بمديريتي كتاف وباقم الحدوديتين. وأضافت أن الاشتباكات والغارات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.

وأوضح أركان حرب اللواء الخامس العميد محمد الباهلي أن الجيش اليمني سيطر على عدد من المواقع الهامة والاستراتيجية في قرى قماحل والقحلة وزماحل وآل معيض والجيل الأسود في باقم. بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر الميليشيات وفرار آخرين. وأضاف أن الجيش -بإسناد من التحالف- شن أيضاً هجوماً عسكرياً واسعاً على الحوثيين في منطقتي الحصامه والظاهر وسيطر على قريتي قمبورة والمبرك بالكامل. فيما أكدت مصادر محلية مقتل القيادي الميداني الحوثي، عنتر أبو نشطان، وعدد من مرافقيه في المعارك قرب الحدود السعودية.

إلى ذلك، أفشلت القوات المشتركة هجوماً مباغتاً لميليشيات الحوثي على مواقعها شمال مديرية حيس المحررة جنوب محافظة الحديدة. وذكرت مصادر أن القوات أحبطت محاولة تسلل الانقلابيين صوب مواقعها في حيس، وتمكنت من كسر الهجوم من عدة اتجاهات، وكبدت المهاجمين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضافت أن الميليشيات، شنت حملة قصف مدفعي وصاروخي عشوائي على مواقع القوات المشتركة وتجمعات سكنية على أطراف الحديدة وشرقي مديرية الدريهمي القريبة، ومناطق متفرقة في مديرية التحيتا الساحلية جنوب المحافظة.

من جهة ثانية، أشارت المصادر إلى تعرض مئات المدنيين لعمليات ابتزاز متواصلة من قبل ميليشيات الحوثي في الحواجز التفتيشية التي نصبتها على مداخل الحديدة. وأفاد مصدر محلي أن الحوثيين يفرضون الجبايات على المارين عند نقاط تفتيشية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويقومون بإجبارهم وملاك سيارات النقل والشحن على دفع أموال ومبالغ مالية من أجل السماح لهم بالمرور والتنقل بين المناطق المحررة وغير المحررة. وأكد مواطنون في الحديدة أنهم تعرضوا لابتزاز ومضايقات من قبل الميليشيات المتمركزة على طول الطريق الواصل بين الحديدة وباجل، وأوضحوا أن الحواجز التفتيشية قامت بتفتيشهم بحجة البحث عن العملات المحلية المطبوعة من قبل الحكومة بهدف مصادرتها قبل أن يقوموا بإجبارهم على دفع مبالغ مالية للسماح لهم بالمرور. وبحسب مصادر من ملاك شاحنات فإن النقاط التفتيشية قامت بنهب أكثر من 20 مليون ريال يمني من سيارات الشحن التي تقل بضائع ومواد غذائية متنوعة على طول الطرقات الرئيسية الواصلة بين المحافظات.