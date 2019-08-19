«حوثنة» مساجد صنعاء

عدن (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها بحق دور العبادة والمساجد في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، وذلك ضمن مخطط تدميري، وأفاد مصدر في مكتب الأوقاف في صنعاء أن توجيهات، أصدرتها قيادات حوثية مسيطرة على الوزارة، قضت بفرض خطباء موالين في مساجد العاصمة وبقوة السلاح، موضحاً أن الميليشيات تسعى إلى استغلال منابر المساجد للترويج للأفكار الطائفية المستوحاة من النهج الإيراني، وأشار إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاك حرمة المساجد وتحويلها إلى منابر لبث الإرهاب والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي، مضيفاً أن أغلب مساجد صنعاء، ومنذ الانقلاب في 2014، باتت تحت سيطرتهم عقب فرض أئمة وخطباء موالين للفكر الطائفي.

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