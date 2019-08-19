كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة المتجول الفرنسى "سايمون جوتيه" فى إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام محلية إيطالية، أن السلطات عثرت على جثة المتجول الفرنسي سايمون جوتيه، البالغ من العمر ٢٧ عامًا، الذى فقد منذ تسعة أيام في جنوب إيطاليا.

وقد تم العثور على جثته في بلدية «لفيدير دي سيولاندر» بعد أن رصد أحد المنقذين حقيبته، حيث تجمع العشرات من المتطوعين والرعاة والسكان المحليين للبحث عنه، بالإضافة إلى والديه.

اختفى سيمون جوتيه منذ 9 أغسطس، بعد أن رتب نزهة فردية بين بوليكاسترو ونابولي، وكان قد اتصل بفريق الإنقاذ بهاتفه المحمول، وأعلن أنه سقط من على جرف وكسرت ساقيه دون أن يكون قادرًا على إعطاء تفاصيل عن موقعه بالتحديد.