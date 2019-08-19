كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية فى المنامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم، الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أثناء زيارته للبلاد.

ورحب الملك، بماكينزي، وأكد على عمق العلاقات الإستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة، والمبنية على الثقة والإحترام والتنسيق المشترك، مشيدًا بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي لاسيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوهًا بجهود الجنرال كينيث ماكينز لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي.

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية وبخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ومن جانبه، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية، عن شكره وتقديره للملك البحرينى وإعتزازه بجهوده في توثيق روابط الصداقة التاريخية وتعزيز التعاون العسكري مع بلاده، مشيدًا بالدور الحيوي لمملكة البحرين وإسهاماتها في خدمة السلام والإستقرار الإقليمي والعالمي.