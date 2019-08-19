ابن كيران يبكي مستشار العثماني في جنازته: كنت تستحق أن تكون وزيرا

ظهر رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، ظهر اليوم الأحد، وهو يبكي مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المكلف بملف الصحة، محمد البرحيوي.

وتحدث ابن كيران مطولا على خصال البرحيوي، أثناء دفنه ظهر اليوم في مقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط، وعن مؤهلاته العلمية والمهنية وما أسداه من خدمات للوطن ولرفاقه.

ويقول ابن كيران إن فقيد الحزب، البرحيوي، كان يستحق أن يكون وزيرا، ولكنه اختار التواري عن الأنظار والزهد في الظهور وخدمة الوطن من مواقع أخرى.

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وغاب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن مراسيم تشييع مستشاره البرحيوي، وسط تردد أخبار عن حلوله بمدينة طنجة لمناسبة عائلية.

وأعلنت قيادات الحزب، صباح اليوم الأحد، وفاة برحيوي، البرلماني عن منطقة بولمان سنة 2002، والذي عرف كذلك بمهامه في كلية الطب في الرباط، حيث شغل منصب أستاذ في الكلية، كما اشتغل كمتخصص في جراحة الأطفال في المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

برحيوي نعته قيادات الحزب وبرلمانيوه، خصوصا برلمانيي جيله، بداية سنوات الألفين، كما نعاه أساتذة الطب ورؤساء المؤسسات الطبية، ومنهم محمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، بالإضافة إلى طلبته في كلية الطب بالرباط.