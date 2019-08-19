مومو والدوزي.. مغربيان اختارهما “الدوري الاسباني ” لتجربة كرته الرسمية-فيديو

اختار الدوري الاسباني لكرة القدم، الفنان عبد الحفيظ الدوزي، والاذاعي محمد بوصفيحة، كمشهورين من المغرب، ليجربا الكرة الجديدة ل “الليغا”، ويروجا بذلك لانطلاق الدوري رسميا.

وشارك محمد بوصفيحة المعروف بلقب “مومو”، مقطع فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام الاجتماعي أنستغرام، يظهر فيه أن “الليغا”الاسبانية أرسلت له الكرة الرسمية لهذه السنة.

نفس الأمر حدث مع الدوزي، والذي اختار أن ينجز فيديو تسلمه لكرة الليغا، على الشاطئ، إذ كان يركب دراجة رمال ليتوقف من أجل اكتشاف الكرة.

واختار الدوري الاسباني مشاهير من بلدان عديدة، ليرسل إليهم الكرة الرسمية للموسم الجديد، كحملة تعلن بداية واحد من أقوى دوريات العالم.